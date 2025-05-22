Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Kegelkrach

SAT.1Staffel 2Folge 34vom 22.05.2025
Kegelkrach

KegelkrachJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 34: Kegelkrach

44 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12

Ein Kegelbruder wird nach einem Sturz während eines Kegelturniers in die Notaufnahme eingeliefert. Er hat eine Herzkrankheit, die jedoch bereits seit Jahren medikamentös behandelt wird. Sind dennoch die Herzprobleme für den Sturz verantwortlich? - Ein minderjähriges Mädchen kommt auf die Gynäkologie, weil es befürchtet schwanger zu sein. Sie ist mit ihrer Periode schon drei Wochen drüber. - Ein Teenager wurde beim Skaten von einem Auto angefahren und muss operiert werden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen