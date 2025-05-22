Klinik am Südring
Folge 34: Kegelkrach
44 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12
Ein Kegelbruder wird nach einem Sturz während eines Kegelturniers in die Notaufnahme eingeliefert. Er hat eine Herzkrankheit, die jedoch bereits seit Jahren medikamentös behandelt wird. Sind dennoch die Herzprobleme für den Sturz verantwortlich? - Ein minderjähriges Mädchen kommt auf die Gynäkologie, weil es befürchtet schwanger zu sein. Sie ist mit ihrer Periode schon drei Wochen drüber. - Ein Teenager wurde beim Skaten von einem Auto angefahren und muss operiert werden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick