Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Sir Henri

SAT.1Staffel 2Folge 36vom 26.05.2025
Sir Henri

Sir HenriJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 36: Sir Henri

44 Min.Folge vom 26.05.2025Ab 12

Ein Besucher wird selbst zum Patient! Wie es dazu kommen konnte und warum er sich nicht behandeln lassen möchte, stellt alle vor ein Rätsel. - Ein Mädchen ist im Spieleparadies mit akuten Bauchschmerzen zusammengebrochen. In der Klinik nehmen die Beschwerden plötzlich dramatisch zu - das Mädchen gerät in Lebensgefahr. Was steckt hinter den rätselhaften Symptomen? - Ein schmächtiger junger Mann soll in der Disco eine Prügelei mit einem Kneipenschläger angezettelt haben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen