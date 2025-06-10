Klinik am Südring
Folge 37: Hipp, Hopp, Hurra
45 Min.Ab 12
Nach einem Streit im Trampolinpark zwischen zwei Vätern werden beide in die Notaufnahme der Klinik eingeliefert. Die Frau von einem der Beiden kann das aggressive Eingreifen ihres Mannes nicht verstehen. Ist sein Verhalten vielleicht durch ein medizinisches Problem zu erklären? Und: Die Lehrerin einer katholischen Schule hat sich bei einem Schulsportunfall am Nacken verletzt. Anfänglich sieht alles nach einem Schleudertrauma aus, aber dann verschlechtert sich ihr Zustand.
