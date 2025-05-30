Der Irrweg des SchmerzesJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 38: Der Irrweg des Schmerzes
44 Min.Folge vom 30.05.2025Ab 12
Eine Lageristin leidet an brennenden Schulterschmerzen. Doch die Schulter ist vollkommen in Ordnung. Woher kommt der unerklärliche Schmerz dann? Außerdem: Ein Junge rennt bei einer Geburtstagsfeier durch eine Glastür und erleidet dabei schwere Schnittverletzungen. Während seines Klinikaufenthalts wird immer deutlicher, dass hinter dem Unfall noch wesentlich mehr steckt. .
