Klinik am Südring

Der Irrweg des Schmerzes

SAT.1Staffel 2Folge 38vom 30.05.2025
Der Irrweg des Schmerzes

Folge 38: Der Irrweg des Schmerzes

44 Min.Folge vom 30.05.2025Ab 12

Eine Lageristin leidet an brennenden Schulterschmerzen. Doch die Schulter ist vollkommen in Ordnung. Woher kommt der unerklärliche Schmerz dann? Außerdem: Ein Junge rennt bei einer Geburtstagsfeier durch eine Glastür und erleidet dabei schwere Schnittverletzungen. Während seines Klinikaufenthalts wird immer deutlicher, dass hinter dem Unfall noch wesentlich mehr steckt. .

