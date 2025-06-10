Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Bittersüßes Partygirl

SAT.1Staffel 2Folge 41
Bittersüßes Partygirl

Klinik am Südring

Folge 41: Bittersüßes Partygirl

45 Min.Ab 12

Eine junge Diabetikerin kippt auf offener Straße plötzlich um. Die Ärzte der Klinik am Südring stehen vor einem Rätsel, denn die Patientin ist gut auf ihre Diabetes eingestellt. - Eine hochschwangere Frau will unbedingt vor der Geburt ihres Babys noch einmal mit ihrem Freund in Urlaub fahren. Die Ärzte der Klinik am Südring stehen vor einer schwierigen Herausforderung. - Ein Rentner fährt einen Radfahrer an und hat einen geheimnisvollen Fahrgast im Auto.

