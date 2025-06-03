Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Auf die Plätze, fertig, Crash!

SAT.1Staffel 2Folge 49vom 03.06.2025
Auf die Plätze, fertig, Crash!

Auf die Plätze, fertig, Crash!Jetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 49: Auf die Plätze, fertig, Crash!

44 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12

Ein Familienvater verunfallt bei der Probefahrt mit einer Seifenkiste. Angeblich ist er plötzlich ohnmächtig geworden. Doch was hat die Ohnmacht verursacht? Und können die Ärzte das Bein retten, das durch die lädierten Pedale zertrümmert wurde? Und: Eine junge Frau befürchtet, dass ihre Freundin an Bulimie erkrankt ist, weil sie die Trennung von ihrem Ex-Freund nicht verkraftet hat. Tatsächlich löst sein Besuch in der Klinik eine Verschlechterung der Symptome aus ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen