Klinik am Südring
Folge 49: Auf die Plätze, fertig, Crash!
44 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12
Ein Familienvater verunfallt bei der Probefahrt mit einer Seifenkiste. Angeblich ist er plötzlich ohnmächtig geworden. Doch was hat die Ohnmacht verursacht? Und können die Ärzte das Bein retten, das durch die lädierten Pedale zertrümmert wurde? Und: Eine junge Frau befürchtet, dass ihre Freundin an Bulimie erkrankt ist, weil sie die Trennung von ihrem Ex-Freund nicht verkraftet hat. Tatsächlich löst sein Besuch in der Klinik eine Verschlechterung der Symptome aus ...
