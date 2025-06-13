Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 89vom 13.06.2025
44 Min.Folge vom 13.06.2025Ab 12

Ein Rentner erleidet während einer Fahrradtour mit seiner Enkelin einen Herzinfarkt. Doch erste Untersuchungen laufen ins Leere. Hat die Enkelin beim Erste-Hilfe-Versuch vielleicht etwas falsch gemacht? - Eine Barkeeperin bringt ihre ältere Kollegin mit Magenschmerzen in die Klinik. Doch die fällt vor allem durch ihr merkwürdig nervöses Verhalten auf. Was verheimlicht sie?

