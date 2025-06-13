Klinik am Südring
Folge 89: Schmerzen im Herz
44 Min.Folge vom 13.06.2025Ab 12
Ein Rentner erleidet während einer Fahrradtour mit seiner Enkelin einen Herzinfarkt. Doch erste Untersuchungen laufen ins Leere. Hat die Enkelin beim Erste-Hilfe-Versuch vielleicht etwas falsch gemacht? - Eine Barkeeperin bringt ihre ältere Kollegin mit Magenschmerzen in die Klinik. Doch die fällt vor allem durch ihr merkwürdig nervöses Verhalten auf. Was verheimlicht sie?
