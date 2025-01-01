Klinik am Südring
Folge 91: Blind oder blöd
45 Min.Ab 12
Ein Mann kommt nach einem Unfall in die Notaufnahme. Ein Holzschrank ist auf ihn gestürzt. - Während eines Klinikbesuchs auf der Gynäkologie klagt eine Frau plötzlich über Unterleibschmerzen. Bei der Untersuchung zeigt sich, dass sie eine Erwachsenenwindel trägt. - Die Lehrerin einer Brennpunktschule wird mit leichten Verletzungen nach einem fehlgeschlagenen Lehrerexperiment auf die Innere verlegt. Ihr Ehemann vermutet, dass das Fehlverhalten der Schüler schuld an dem Unfall ist.
