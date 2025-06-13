Klinik am Südring
Folge 93: Zuckersorgen
45 Min.Folge vom 13.06.2025Ab 12
Ein kleiner Junge hat sich bei einem Sturz vom Trampolin das Handgelenk gebrochen. Im Einleitungsraum bekommt er plötzlich starken Durst. - Eine Frau wird nach einem Heimwerker-Unfall in die Notaufnahme eingeliefert. Während sie um ihr Leben kämpft, ist ihr Mann nur mit seinem Handy beschäftigt. - Gerade erst aus dem Urlaub zurück, erfährt ein Mann, dass seine Mutter in die Klinik eingeliefert wurde. Erst sieht es nach einem Routinefall aus ...
