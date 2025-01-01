Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Viel Rauch um nichts

SAT.1Staffel 2Folge 95
Folge 95: Viel Rauch um nichts

45 Min.Ab 12

Ein Sportmuffel kommt nach einem Sturz beim Nordic Walking in die Notaufnahme und fühlt sich in seiner Haltung "Sport ist Mord" bestätigt. Als weitaus gefährlicher als sein Sturz soll sich aber sein erhöhter Blutdruck erweisen. - Um ihre Freundin zum Durchhalten beim Belastungs- EKG zu motivieren, steigt eine junge Frau selbst auf das Ergometer und muss wegen akuter Atemnot bald abbrechen.

