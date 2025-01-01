Klinik am Südring
Folge 104: Emil und der Einbrecher
45 Min.Ab 12
Ein frischgebackener Opa hat sich beim Sturz auf den Rücken einen Wirbel angebrochen - doch aus dem Unfallhergang macht er ein großes Geheimnis. - Ein verunglückter Quadfahrer wird vom Rettungsdienst in die Notaufnahme gebracht - plötzlich wird das Klinikteam mit einer hoch ansteckenden Krankheit konfrontiert! - Ein junges Mädchen will Schlagersängerin werden, doch ihre Stimme setzt immer wieder aus. Welche Rolle spielt dabei ihr ambitionierter Gesangslehrer?
