Klinik am Südring
Folge 106: Kribbelige Hochzeit
45 Min.Ab 12
Eine Braut wird mit schwerem Ausschlag in die Klinik gebracht und plötzlich droht der Hochzeit das Aus: Was ist im Schlosspark passiert? - Ein Mädchen erleidet nach einem Unfall mit Inlineskates einen Krampfanfall und verheimlicht den Ärzten eine wichtige Information. - Ein Junge bricht bei seinem neuen Nachbarn ein und verletzt sich dramatisch. Wollte er dem fiesen Kinderschreck bloß eins auswischen, oder verbirgt sich mehr hinter der Geschichte?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick