Klinik am Südring

SAT.1Staffel 3Folge 106
Folge 106: Kribbelige Hochzeit

45 Min.Ab 12

Eine Braut wird mit schwerem Ausschlag in die Klinik gebracht und plötzlich droht der Hochzeit das Aus: Was ist im Schlosspark passiert? - Ein Mädchen erleidet nach einem Unfall mit Inlineskates einen Krampfanfall und verheimlicht den Ärzten eine wichtige Information. - Ein Junge bricht bei seinem neuen Nachbarn ein und verletzt sich dramatisch. Wollte er dem fiesen Kinderschreck bloß eins auswischen, oder verbirgt sich mehr hinter der Geschichte?

SAT.1
