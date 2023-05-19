Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Blutiger Zusammenprall

SAT.1Staffel 3Folge 114vom 19.05.2023
45 Min.Folge vom 19.05.2023Ab 12

Ein Pärchen wurde angeblich auf offener Straße überfallen. Doch als die junge Frau untersucht wird, kommen dem Klinikteam Zweifel an der Geschichte. Dann: Der Verlust seiner großen Liebe zieht für einen Teenager lebensbedrohliche Folgen nach sich und stellt die Ärzte vor ein Rätsel! Außerdem: Ein Autoverkäufer hat sich mit Röteln infiziert. Doch besorgniserregender ist das Geständnis seiner Frau.

SAT.1
