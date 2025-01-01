Klinik am Südring
Folge 119: Stechschritt
44 Min.Ab 12
Eine Schülerin hat einen Vaginalabszess. Ihre Mutter befürchtet eine Geschlechtskrankheit von dem unbeliebten Freund. Dann: Die kleine Valerie leidet morgens immer wieder unter Kopfschmerzen. Ist sie wirklich krank oder hat sie Probleme in der Schule? Außerdem: Auf einem Festival kommt es zu einer Massenpanik, bei der zwei junge Frauen niedergetrampelt werden. Es ist höchste Eile geboten.
