Klinik am Südring
Folge 123: Kaffeefa(h)rt
45 Min.Folge vom 27.01.2021Ab 12
Eine Frau stürzt bei einem Date und ihr neuer Bekannter steht in Verdacht, ihr K.o.-Tropfen untergejubelt zu haben. Außerdem werden die Symptome immer krasser. Dann: Ein kleiner Junge wird mit hohem Fieber und Übelkeit in die Klinik gebracht. Beim Besuch von Therapie-Hund Flocke bekommt er eine Panikattacke. Wo liegt bloß der Zusammenhang? Außerdem: Ein junger Mann tischt den Ärzten und seiner Frau ein wirres Lügenkonstrukt bezüglich seiner Verletzung auf. Was soll das?
