Klinik am Südring
Folge 127: Ätzende Begegnung
45 Min.Ab 12
Einem Hand-Model wird im Nagelstudio die Hand mit einer säurehaltigen Substanz verätzt. War das Kalkül oder wirklich ein Missgeschick? - Eine Schuldirektorin erleidet während einer Klassenfahrt einen allergischen Schock und gerät in Lebensgefahr. Das Team der Klinik am Südring entdeckt eine pikante Ursache für ihre Allergie. - Ein Patient hat blutigen Durchfall und sein Zustand wird immer schlechter. Zunächst weiß jedoch niemand so recht, warum ...
