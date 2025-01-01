Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 127
45 Min.Ab 12

Einem Hand-Model wird im Nagelstudio die Hand mit einer säurehaltigen Substanz verätzt. War das Kalkül oder wirklich ein Missgeschick? - Eine Schuldirektorin erleidet während einer Klassenfahrt einen allergischen Schock und gerät in Lebensgefahr. Das Team der Klinik am Südring entdeckt eine pikante Ursache für ihre Allergie. - Ein Patient hat blutigen Durchfall und sein Zustand wird immer schlechter. Zunächst weiß jedoch niemand so recht, warum ...

