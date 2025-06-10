Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 132
45 Min.Ab 12

Die Sängerin einer Band wird vor einem Auftritt mit Stimmproblemen in die Klinik gebracht. Aber warum wehrt sie sich gegen die notwendige Operation? Dann: Ein junges Mädchen wird von einem Unbekannten in die Klinik gebracht. Doch die beiden wirken sehr vertraut. Kennen sie sich wirklich nicht? Außerdem: Ein Zirkusartist hat sich nach einem Sturz in der Manege die Schulter verletzt. Allerdings scheint das nicht die einzige Blessur zu sein. Hat er ein Geheimnis?

