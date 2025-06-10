Klinik am Südring
Folge 132: Stimme der Vernunft
45 Min.Ab 12
Die Sängerin einer Band wird vor einem Auftritt mit Stimmproblemen in die Klinik gebracht. Aber warum wehrt sie sich gegen die notwendige Operation? Dann: Ein junges Mädchen wird von einem Unbekannten in die Klinik gebracht. Doch die beiden wirken sehr vertraut. Kennen sie sich wirklich nicht? Außerdem: Ein Zirkusartist hat sich nach einem Sturz in der Manege die Schulter verletzt. Allerdings scheint das nicht die einzige Blessur zu sein. Hat er ein Geheimnis?
