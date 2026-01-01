Klinik am Südring
Folge 142: Landkrank
45 Min.Ab 12
Nach einem Urlaub auf dem Land leidet ein Ingenieur an Grippesymptomen. Bald geht es ihm so schlecht, dass er auf die Intensivstation muss. Was ist vorgefallen? - Die geplante Hochzeit eines Paares steht wegen dem urplötzlich aggressiven Verhaltens des Bräutigams in spe auf der Kippe. Was ist in den Mann gefahren? - Eine Schwangere klagt über Bauchschmerzen. Die Diagnose ist ein Schock für die werdende Mutter.
