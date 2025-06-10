Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Kampf gegen die Bakterien

SAT.1Staffel 3Folge 147
Kampf gegen die Bakterien

Kampf gegen die BakterienJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 147: Kampf gegen die Bakterien

45 Min.Ab 12

Eine Frau leidet seit Wochen unter Übelkeit. Außerdem hat sie einen enormen Sauberkeitsfimmel entwickelt. - Die kleine Paula wird nachts auf einer Landstraße angefahren. Sie war von zu Hause abgehauen. Aber warum? - Eine Schülerin wird nach einem Unfall im Schwimmbad in die Klinik gebracht. Da sie kaum ansprechbar ist, bleibt zunächst unklar, warum ihre Beine zusammengebunden waren ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen