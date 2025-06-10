Klinik am Südring
Folge 153: Hochzeit zu dritt
45 Min.Ab 12
Heftige Wehen beenden die Hochzeitsträume einer jungen Braut. Die Ärzte rätseln, warum die Frau noch so zwingend vor der Niederkunft heiraten wollte. Und: Ein Landwirt wurde ohnmächtig auf seinem Hof gefunden. Er war aufs Land gezogen, um dem Stress zu entfliehen. Was ist nun los? Außerdem: Der kleine Oskar verkündet, dass ihm die Krankenhausbehandlung zu teuer sei, aber die Gefahren durch eventuelle innere Verletzungen steigen minütlich. Plötzlich ist der Junge verschwunden!
