Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Das Leben meiner Tochter

SAT.1Staffel 3Folge 154
Das Leben meiner Tochter

Das Leben meiner TochterJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 154: Das Leben meiner Tochter

44 Min.Ab 12

Als ein Mann erwischt wird, wie er Verbandsmaterial aus dem Krankenwagen stiehlt, sind die Ärzte in der Klinik mit einem ungwöhnlichen Kriminalfall konfrontiert. - Das Team muss klären, was zum Zusammenbruch einer jungen Basketballspielerin geführt hat, denn an ihrer Pollenallergie kann es eigentlich nicht liegen. - Eine Frau kommt nach einem Autounfall in die Klinik. Eine mögliche Gehirnerschütterung stellt sich als das kleinste ihrer Probleme heraus.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen