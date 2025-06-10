Klinik am Südring
Folge 158: Schwach aber stark
45 Min.Ab 12
Einer Frau geht es auf einer Party plötzlich schlecht. Haben ihr Ex-Freund und seine Neue etwas damit zu tun? Und warum taucht der plötzlich bei ihr in der Klinik auf? Und: Ein Mann kommt mit Schmerzen in die Klinik. Als der Arzt eine OP-Narbe am Bein entdeckt, macht der Patient dicht, obwohl er sich damit in Gefahr bringt. Außerdem: Ein junges Mädchen kommt für ein fliegerärztliches Tauglichkeitszeugnis in die Klinik und muss feststellen, dass seine Eltern es belogen haben.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick