Klinik am Südring
Folge 176: Tims knurrender Magen
45 Min.Ab 12
Ein Junge wird nach einem Schwächeanfall in die Klinik gebracht. Isst er nicht genug? Und wohin verschwindet er nachmittags ohne das Wissen seiner Mutter? Und: Eine Frau muss nach einem Unfall vermitteln: Ihr neuer Freund hat ihre Mutter mit heißem Essen überschüttet. Doch in der Klinik wird auch er zum Patienten. Außerdem: Ein junger Mann landet mit Bluthochdruck in der Klinik. Seine Mutter glaubt, dass seine Beziehung Schuld ist. Der wahre Grund ist jedoch ein Schock für alle.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick