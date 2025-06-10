Klinik am Südring
Folge 177: Unfaires Doppel
45 Min.Ab 12
Eine Tennisspielerin wurde von einer Ballmaschine "beschossen" und hat mehrere, heftige Blutergüsse davongetragen. War etwa ihre beste Freundin für die Fehlfunktion verantwortlich? Und: Trotz starker Schmerzen möchte eine junge Frau sich nicht untersuchen lassen. Wieso? Außerdem: Nach einem Aufenthalt am Badesee klagt ein Mann über Ausschlag am Körper. Die Ursache dafür ist jedoch nicht nur für das Klinikpersonal schockierend.
