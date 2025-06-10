Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 177
45 Min.Ab 12

Eine Tennisspielerin wurde von einer Ballmaschine "beschossen" und hat mehrere, heftige Blutergüsse davongetragen. War etwa ihre beste Freundin für die Fehlfunktion verantwortlich? Und: Trotz starker Schmerzen möchte eine junge Frau sich nicht untersuchen lassen. Wieso? Außerdem: Nach einem Aufenthalt am Badesee klagt ein Mann über Ausschlag am Körper. Die Ursache dafür ist jedoch nicht nur für das Klinikpersonal schockierend.

