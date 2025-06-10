Klinik am Südring
Folge 179: Spoiler-Alarm
45 Min.Ab 12
Ein Kinobesucher wird nach einer Prügelei in die Klinik gebracht. Als auch sein Rivale verletzt in die Notaufnahme kommt, machen die unterschiedlichen Aussagen das Personal stutzig. Und: Eine Rentnerin will ihren Klinikaufenthalt mit aller Gewalt verkürzen - denkt dabei aber nicht an die Konsequenzen. Außerdem: Warum versucht eine Schülerin, ihre Verletzungen zu verheimlichen und welche Rolle spielt ihre Schwester dabei? Welches Geheimnis teilen die zwei?
