Klinik am Südring
Folge 188: Der Maskenmann
22 Min.Ab 12
Eine junge Frau kommt mit schweren Schnittverletzungen in die Klinik. Sie ist in ihrer Wohnung überfallen worden. Doch als auch der Täter eingeliefert wird, der ebenfalls schwer verletzt ist, nimmt der Fall eine überraschende Wendung? - Ein Kind mit Kreislaufproblemen stellt die Ärzte vor ein Rätsel. Leidet das Mädchen in seinem jungen Alter bereits unter Herzproblemen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick