Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Der Maskenmann

SAT.1Staffel 3Folge 188
Der Maskenmann

Der MaskenmannJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 188: Der Maskenmann

22 Min.Ab 12

Eine junge Frau kommt mit schweren Schnittverletzungen in die Klinik. Sie ist in ihrer Wohnung überfallen worden. Doch als auch der Täter eingeliefert wird, der ebenfalls schwer verletzt ist, nimmt der Fall eine überraschende Wendung? - Ein Kind mit Kreislaufproblemen stellt die Ärzte vor ein Rätsel. Leidet das Mädchen in seinem jungen Alter bereits unter Herzproblemen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen