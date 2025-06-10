Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Auf Händen getragen

SAT.1Staffel 3Folge 195
Auf Händen getragen

Klinik am Südring

Folge 195: Auf Händen getragen

23 Min.Ab 12

Ein junger Mann stürzt beim Stage-diving in den Bühnengraben und verletzt sich schwer. Schuld am Sturz ist sein Freund, der ihn aus irgendeinem Grund fallengelassen hat. Die Ärzte entdecken: Hinter der Ursache des Unfalls steckt eine lebensgefährliche Erkrankung des Fängers - Können die Ärzte die Leben der beiden Männer retten? - Und: Eine Frau hat seit Tagen plötzliche Heißhungerattacken und Magendarmprobleme. Können die Ärzte herausfinden, was ihr fehlt?

