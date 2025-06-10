Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Salz unter seiner Haut

SAT.1Staffel 3Folge 197
23 Min.Ab 12

Eine Mutter ist aufgebracht: Sie hat ihren Sohn krampfend Zuhause aufgefunden. Während die Ärzte den Jugendlichen mit Hochdruck behandeln, fällt er ins Koma! - Chaos auf der Chirurgie: Zwei Jungs filmen sich bei immer neuen waghalsigen Aktionen, um Social-Media-Stars zu werden. Doch als einer von ihnen über Schwindel und Hörstörungen klagt, wird aus Spaß Ernst und die Ärzte müssen alles tun, sein Leben zu retten.

