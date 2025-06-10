Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Sekundenschlaf

SAT.1Staffel 3Folge 202
Sekundenschlaf

SekundenschlafJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 202: Sekundenschlaf

23 Min.Ab 12

Die Rettungskräfte bringen zwei verunglückte Rollerfahrer in die Notaufnahme. Laut Aussage der Beifahrerin hat der Fahrer während der Fahrt das Bewusstsein verloren und so den Unfall ausgelöst. - Eine junge Frau hat sich bei einer Migräneattacke den Unterarm gebrochen. Sie klagt zusätzlich über Übelkeit und Magenschmerzen, aber alle Untersuchungen bleiben ergebnislos. Wodurch wird die Migräne ausgelöst? Und warum tritt die Übelkeit auch ohne Kopfschmerzen auf?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen