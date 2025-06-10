Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 3Folge 209
Folge 209: Bodycheck

23 Min.Ab 12

Ein Jugend-Eishockeyspieler wird nach einem Zusammenstoß mit gelähmten Beinen in die Notaufnahme eingeliefert. Die Ärzte fürchten eine Verletzung der Wirbelsäule. Doch durch den verletzten Gegenspieler erfahren sie, dass ihr Patient schon vor dem Zusammenstoß auffällig war. - Eine Familie muss ihre Urlaubspläne auf Eis legen, weil die Teenie-Tochter offenbar überall starke Schmerzen hat. Eine bläuliche Urinprobe deutet auf eine schwere Krankheit hin, doch der Arzt ist skeptisch.

