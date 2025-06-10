Klinik am Südring
Folge 212: Thai-Massage mit Folgen
67 Min.Ab 12
Nach einer Thaimassage wird ein Mann mit starken Rückenschmerzen in die Klinik gebracht. Als plötzlich Herzprobleme auftreten, sind die Ärzte alarmiert: Steckt hinter seinen Beschwerden mehr als nur die schiefgelaufene Massage? - Ein Jugendlicher bricht nach dem Familienurlaub in Thailand zusammen. Ist er todkrank? Die Diagnose "Fettleber" macht den Einsatz einer Ernährungsberaterin nötig, und die deckt ein Familiengeheimnis auf.
