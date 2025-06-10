Der Verlobte meiner SchwesterJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 216: Der Verlobte meiner Schwester
67 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird nach einem Autounfall stark benommen in die Notaufnahme eingeliefert. Ihr Beifahrer stellt sich als ihr Verlobter vor. Doch als er sich in immer mehr Widersprüche verstrickt, kommen dem Klinik-Team Zweifel: Hat sich der Unfall wirklich so ereignet, wie er behauptet? - Ein 15-Jähriger zieht sich bei einem Wutanfall eine schwere Schnittverletzung zu und reagiert aggressiv auf das Rettungsteam und seine Eltern.
