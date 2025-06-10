Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Der Verlobte meiner Schwester

SAT.1Staffel 3Folge 216
Der Verlobte meiner Schwester

Der Verlobte meiner SchwesterJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 216: Der Verlobte meiner Schwester

67 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird nach einem Autounfall stark benommen in die Notaufnahme eingeliefert. Ihr Beifahrer stellt sich als ihr Verlobter vor. Doch als er sich in immer mehr Widersprüche verstrickt, kommen dem Klinik-Team Zweifel: Hat sich der Unfall wirklich so ereignet, wie er behauptet? - Ein 15-Jähriger zieht sich bei einem Wutanfall eine schwere Schnittverletzung zu und reagiert aggressiv auf das Rettungsteam und seine Eltern.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen