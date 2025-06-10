Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Offene Wunden

SAT.1Staffel 3Folge 218
Offene Wunden

Klinik am Südring

Folge 218: Offene Wunden

66 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik geliefert. Dabei glaubt sie, die Überraschung ihrer Schwester, ihr den neuen Freund vorzustellen, kaputt gemacht zu haben. Die Situation eskaliert unerwartet, als klar wird, wer der neue Freund tatsächlich ist. - Ein Mädchen wird mit hohem Fieber und Kreislaufkollaps in die Klinik eingeliefert. Der Arzt entdeckt ein selbstgestochenes Tattoo. Noch ahnt niemand, wer oder was hinter dem Tattoo steckt.

