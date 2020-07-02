Klinik am Südring
Folge 22: Stein unterm Herz
44 Min.Folge vom 02.07.2020Ab 12
Ein Mann erleidet scheinbar einen Herzinfarkt. Seine Tochter ist sich dagegen sicher, dass er sich das Leben nehmen wollte. - Eine Frau wird nach einem Autounfall bewusstlos in die Klinik eingeliefert. Doch ihre Verletzungen werden nebensächlich, als ihr Kind, das mit im Wagen gesessen haben muss, weg ist. - Eine Frau wird nach einem Konzert angefahren. Erst später stellt sich heraus, dass der Unfall offenbar durch Hör-Probleme zustande kam.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick