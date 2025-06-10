Klinik am Südring
Folge 224: Schmerz hoch zehn
66 Min.Ab 12
Eine junge Frau klagt über starke Schmerzen in den Oberschenkeln, doch bei der Untersuchung will die Patientin partout nicht angefasst zu werden. Wieso sträubt sich die Frau so gegen die Untersuchung? Und: Ein Jugendlicher kommt mit einer starken Hautreizung am Unterarm in die Klinik. Angeblich ist er nur mit seinen Freunden im See schwimmen gewesen. Als sich sein Zustand verschlechtert, wird klar: Die Jugendlichen haben durch eine leichtsinnige Aktion in große Gefahr gebracht.
