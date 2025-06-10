Klinik am Südring
Folge 25: Wunderbar steril
45 Min.Ab 12
Als eine Patientin mit Magenproblemen und nicht zu bändigendem Putzzwang plötzlich Herzrasen bekommt, muss sie auf die Intensivstation verlegt werden. - Eine Mutter bringt ihren tollpatschigen Sohn mit Schnittverletzungen an den Armen in die Klinik. Trotz Behandlung wollen seine Wunden einfach nicht aufhören zu bluten. - Eine Mutter soll an der Hand operiert werden. Als die Ärzte eine Entdeckung machen, muss die Patientin darum kämpfen, ihre Kinder nicht zu verlieren.
