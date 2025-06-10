Klinik am Südring
Folge 26: Versprechen gebrochen
45 Min.Ab 12
Ein junger Mann lehnt aus Zeitgründen alle Untersuchungen ab, obwohl es ihm sichtlich nicht gut geht. Können die Ärzte ihn überzeugen? Und: Eine Mutter kommt mit Kopfverletzung nach einem Zusammenbruch in die Klinik. Die Frau wirkt extrem gestresst und abgeschlagen. Hat die ADHS-Erkrankung des Sohnes etwas damit zu tun? Außerdem: Ein Rennradfahrer klagt über Hodenschmerzen. Seine Frau vermutet eine Geschlechtskrankheit und dass er sie betrogen hat. Behält sie Recht?
