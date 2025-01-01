Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Steckengeblieben

SAT.1Staffel 3Folge 28
Steckengeblieben

Klinik am Südring

Folge 28: Steckengeblieben

45 Min.Ab 12

Nach einer Sex-Panne sucht eine junge Frau die Gynäkologie auf. Ihr Freund hat ein Geheimnis, das die Beziehung auf eine harte Probe stellt. Und: Ein Pärchen wird nach einem Unfall beim Schlittschuhlaufen in die Notaufnahme geliefert. Doch warum versucht die Frau eine ihrer Verletzungen zu vertuschen? Außerdem: Aufgrund heftiger Bauchschmerzen muss die OP eines Patienten verschoben werden. Anschließend verhält sich der Mann höchst seltsam.

SAT.1
