Klinik am Südring

Es steppt der Bär

SAT.1Staffel 3Folge 33
Es steppt der Bär

Es steppt der Bär

Klinik am Südring

Folge 33: Es steppt der Bär

45 Min.Ab 12

Ein Junge sträubt sich, seinen Freund in der Klinik zu besuchen, als er plötzlich selber zum Patienten wird. Was ist zwischen den beiden vorgefallen? Dann: Vor der Klinik kommt es zu einem Fahrradunfall. Der Verletzte scheint Glück gehabt zu haben. Doch bald zeigt sich, dass der Unglücksort keineswegs Zufall war. Außerdem: Eine werdende Mutter will ihr Kind unter Hypnose setzen, allerdings ist ihr Mann davon gar nicht begeistert.

Klinik am Südring
SAT.1
