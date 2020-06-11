Klinik am Südring
Folge 34: Die vitale Elvira
44 Min.Folge vom 11.06.2020Ab 12
Eine Seniorin ist nach dem Tod ihres Mannes überraschend aktiv geworden. Doch warum plagen sie Kopfschmerzen? Übernimmt sie sich? Und: Ein Vater findet seine Tochter ohnmächtig in ihrem verschlossenen Zimmer vor - ihr Handy in der Hand. Haben Telefonat und Ohnmacht etwas miteinander zu tun? Außerdem: Nach einem Konzert hat ein Fan einen Unfall wegen seines Knies. Als er erfährt, dass seine Freundin auf dem Weg in die Klinik ist, hat er plötzlich andere Sorgen.
