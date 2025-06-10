Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mir kommt die Galle hoch

44 Min.Ab 12

Eine junge Frau nimmt trotz gutem Diätplan nicht ab. Die Ärzte rätseln, ob sie krank ist oder die Ursache in ihrem persönlichen Umfeld liegt. - Zwei Teenager werden in der Klinik behandelt, nachdem sie Opfer eines Überfalls wurden. Doch die Verletzungen werfen Zweifel über den Tathergang auf. - Ein aufmüpfiges Mädchen muss nach einer Prügelei von der Klassenfahrt abgeholt werden. Schnell zeigt sich, dass die Schülerin krank ist. Doch erklärt das auch ihr Verhalten?

