SAT.1Staffel 3Folge 45
45 Min.Ab 12

Der Sohn eines Fahrlehrers landet nach einem Fahrradunfall mit Abschürfungen am Gesäß in der Klinik. Doch auch seine Ohren machen ihm Probleme. Dann: Eine junge Frau ist während eines romantischen Urlaubs kollabiert. Die Ursache stellt die Beziehung zu ihrem Freund auf eine harte Belastungsprobe. Außerdem: Eine Frau mit schweren Lungenproblemen gönnt ihrem Körper keine Erholung. Warum glaubt sie, unbedingt zur Arbeit gehen zu müssen?

