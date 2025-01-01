Klinik am Südring
Folge 56: Kraftakt für zwei
44 Min.Ab 12
Ein junger Mann verletzt sich bei einem Fahrradunfall. Doch in der Klinik zieht er sich erneut eine rätselhafte Verletzung zu. Dann: Ein Student wird nach einer Küchen-Explosion eingeliefert. Es sieht zunächst nach einem normalen Haushaltsunfall aus, doch dann bekommt er Herzprobleme. Außerdem: Eine Frau erleidet eine heftige Migräneattacke. Ihr Freund macht dann eine Entdeckung, welche die ganze Beziehung in Frage stellt.
