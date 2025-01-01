Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Staffel 3Folge 56
44 Min.Ab 12

Ein junger Mann verletzt sich bei einem Fahrradunfall. Doch in der Klinik zieht er sich erneut eine rätselhafte Verletzung zu. Dann: Ein Student wird nach einer Küchen-Explosion eingeliefert. Es sieht zunächst nach einem normalen Haushaltsunfall aus, doch dann bekommt er Herzprobleme. Außerdem: Eine Frau erleidet eine heftige Migräneattacke. Ihr Freund macht dann eine Entdeckung, welche die ganze Beziehung in Frage stellt.

SAT.1
