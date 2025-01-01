Klinik am Südring
Folge 62: Ich spür nix!
45 Min.Ab 12
Eine schwangere Frau besucht eine Freundin in der Klinik und erleidet plötzlich Blutungen. Im Ultraschall macht der Arzt eine schockierende Entdeckung. Dann: Eine junge Frau wurde bei einem Unwetter von einem umgestürzten Baum verletzt. Doch was hat sie mit dem Freund ihrer Schwester in dem Waldstück gemacht? Außerdem: Ein Mädchen muss wegen einer Darmentzündung behandelt werden, aber die Mutter verweigert ihre Zustimmung, denn sie vertraut einem selbsternannten "Heiler".
