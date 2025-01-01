Klinik am Südring
Folge 64: Schlechtes Arbeitsklima
45 Min.Ab 12
In letzter Minute wird eine junge Frau vor dem Ertrinken in der Badewanne gerettet. Ihr Körper ist übersät mit blauen Flecken - die Ärzte stehen vor einem Rätsel. - Trotz Behandlung droht einem Patienten ein Darmverschluss. Erst als es fast zu spät ist, bricht der junge Mann sein gefährliches Schweigen. - Eine Diabetikerin liegt mit drohendem Lungenversagen ohne erkennbare Ursache auf der Intensivstation. Für die Ärzte beginnt ein Kampf um ihr Leben.
