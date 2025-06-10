Klinik am Südring
Folge 65: Leiser Tod
44 Min.Ab 12
Als die Gäste einer Hüttenparty einer nach dem anderen zusammenklappen, müssen die Ärzte schnell die Ursache finden, bevor jemand von ihnen stirbt. Dann: Ein alleinerziehender Vater lässt bei seiner neuen Freundin jegliches sexuelles Verlangen vermissen. Doch es zeigt sich, dass das noch sein kleinstes Problem ist. Außerdem: Ein junger Mann wird von seiner Mutter wegen seiner Schmerzen in die Klinik geschleppt. Warum verheimlicht er, wie er sich diese zugezogen hat?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick