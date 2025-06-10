Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 3Folge 67
Folge 67: Ladies-Night

44 Min.Ab 12

Eine Ladies-Night endet, als sich eine der Frauen beim Dartspielen verletzt. Doch der Partyabend nimmt noch weitere, dramatische Ausmaße an. - Eine Volleyballspielerin wird mit Leistenschmerzen in die Klinik gebracht. Schnell wird klar, dass mehr als eine Trainingsverletzung dahinter steckt. - Ein Ingenieur kommt mit kränklichem Allgemeinzustand von seiner letzten Montagereise in die Klinik. Allerdings gibt es Grund zur Annahme, dass er gar nicht auf Montage war ...

