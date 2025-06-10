Klinik am Südring
Folge 67: Ladies-Night
44 Min.Ab 12
Eine Ladies-Night endet, als sich eine der Frauen beim Dartspielen verletzt. Doch der Partyabend nimmt noch weitere, dramatische Ausmaße an. - Eine Volleyballspielerin wird mit Leistenschmerzen in die Klinik gebracht. Schnell wird klar, dass mehr als eine Trainingsverletzung dahinter steckt. - Ein Ingenieur kommt mit kränklichem Allgemeinzustand von seiner letzten Montagereise in die Klinik. Allerdings gibt es Grund zur Annahme, dass er gar nicht auf Montage war ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick