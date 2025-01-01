Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Vergessene Vergangenheit

SAT.1Staffel 3Folge 70
Vergessene Vergangenheit

Klinik am Südring

Folge 70: Vergessene Vergangenheit

44 Min.Ab 12

Eine Frau kommt mit Unterleibsschmerzen in die Klinik am Südring. Die Ärzte machen eine Entdeckung, mit der keiner gerechnet hat. In der Klinik wird eine ehemalige Bulimie-Patientin behandelt, die schwört, nicht rückfällig geworden zu sein, obwohl alle Symptome dafür sprechen. Ein junger Tänzer leidet unter häufigem Nasenbluten. Als bei einem Streit mit dem Ex seiner Freundin plötzlich Brustschmerzen hinzukommen, sind die Ärzte alarmiert.

