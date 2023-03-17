Klinik am Südring
Folge 73: Beziehungskiller
45 Min.Folge vom 17.03.2023Ab 12
Eine junge Frau wird mit einer Kopfverletzung und blauen Flecken eingeliefert. Laut ihrer Schwester war sie mit ihrem Freund joggen. Doch wo ist er jetzt? Eine Frau leidet immer öfter unter Kopfschmerzen. Doch warum sträubt sie sich gegen eine ärztliche Untersuchung? Wovor hat sie Angst? Ein kleiner Junge wird mit Husten in die Klinik gebracht. Das Kind scheint etwas verschluckt zu haben. Die Schuld dafür sieht der gestresste Vater ganz klar bei seiner älteren Tochter.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick