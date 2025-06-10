Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 3Folge 74
Meine Mutter, meine Schwester und Ich

Folge 74: Meine Mutter, meine Schwester und Ich

44 Min.Ab 12

Eine Verbrennung ohne offensichtlichen Grund führt ein Pärchen in die Klinik. Bald stehen die Ärzte vor einem noch größeren Rätsel. Eine eitle Frau kommt mit Beschwerden in die Klinik, die ihr äußerst peinlich sind. Doch das gerät in den Hintergrund, als ihre Tochter unerwartet ebenfalls zur Patientin wird. Eine hochschwangere, junge Frau schläft immer wieder ein, ohne etwas dagegen tun zu können. Wird sie es schaffen, bei der Geburt ihres Babys wachzubleiben?

